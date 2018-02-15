Братия Киево-Печерской лавры просит молитв в связи с угрозой нападения на святыню 16 февраля

В соцсетях распространяется информация о подготовке националистами актов вандализма на территории монастыря.

Как сообщает сайт Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, возможные провокации запланированы на 16 февраля. Ожидается, что националисты могут осуществить попытки проникновения в пещеры с целью надругательства над святынями. В случае препятствия, праворадикалы готовы к применению силы.

В связи с этим наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письма: президенту, премьер-министру, генеральному прокурору, главному военному прокурору, министру внутренних дел, председателю Службы безопасности Украины, а также Киевскому городскому голове, главе Национальной полиции Украины, начальнику Печерского УП ГУНП в г. Киеве.

Братия монастыря во главе с наместником также просит всех о молитвенной поддержке в это непростое для лавры время, чтобы не произошло надругательство над святыней Вселенского Православия.