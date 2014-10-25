Патриарх Кирилл уехал в Саратов

25 октября начался Первосвятительский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Саратовскую митрополию РПЦ.

Из аэропорта Предстоятель РПЦ направился в храм во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, при Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского.

Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения университетского храма свв. Кирилла и Мефодия и возглавил всенощное бдение в Покровском соборе Саратова.

26 октября Патриарх Кирилл совершит чин великого освящения храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Саратовской духовной семинарии и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Первосвятительский визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Саратовскую митрополию завершится 26 октября.

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси