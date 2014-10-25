«Церковь должна приложить максимум усилий для недопущения насилия» - спикер ОВЦС УПЦ

«Церковь должна приложить максимум усилий для недопущения насилия». Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич во время встречи с журналистами Западной Европы и США, которая состоялась 22 октября, - сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

Зарубежные журналисты, прибывшие в Украину пресс-туром, специализируются на вопросах церковной и общественной жизни. Они представляют ведущие католические и общественные медиа Европы и Северной Америки.

Гости прибыли в нашу страну, чтобы ознакомиться с жизнью религиозных общин в условиях военного конфликта, состоянием межконфессиональных отношений, а также с перспективами и тенденциями в религиозной сфере Украины.

Среди других вопросов западных журналистов интересовало, как события последнего года в Украине повлияли на межконфессиональные отношения?

По мнению протоиерея Николая Данилевича, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, отношения улучшились, потому что все конфессии во время событий на Майдане объединили и координировали свои усилия, призывая людей к миру.

«Когда государство рисковало скатиться в пропасть гражданской войны, для конфессий не время было думать о своих разногласиях, а следовало объединить усилия для содействия выхода из кризиса. Представители основных конфессий стояли как на Майдане, так и на улице Грушевского, пытаясь предотвратить насилие».

Священник отметил, что, по его мнению, Майдан и Антимайдан - это определенные политические позиции:

«А вот улица Грушевского, я имею в виду нейтральную полосу между тогдашними силовыми структурами и протестующими, куда вышли сначала три монаха нашей Церкви, а впоследствии присоединились и представители других конфессий, - это действительно именно то место, где действительно должна была быть Церковь, не должна участвовать в политическом процессе, но должна приложить максимум усилий для недопущения насилия», - выразил собственное видение заместитель председателя ОВЦС УПЦ.

Продолжая отвечать на поставленный вопрос, священник отметил, что ВСЦиРО в то время и до сих пор прилагала и прилагает максимум усилий, чтобы не допустить межконфессионального противостояния, чего и удавалось достигать несмотря на провокации определенных внешних и внутренних сил.

Однако примерно за последние два месяца значительно ухудшились отношения с так называемой УПЦ КП, представители которой начали захватывать и переводить к себе приходы УПЦ, пытаясь использовать политическую ситуацию в стране в свою пользу.

«Может показаться странным, но с православными братьями так называемой УПЦ КП, которые отошли от нас (они хоть и в расколе, но православные, то есть близкие нам), отношения сегодня плохие. А отношения с другими конфессиями, которые не являются столь близкими к нам, имеем достаточно хорошие. Как говорят, наиболее жестокая война бывает именно между братьями», - констатировал протоиерей Николай Данилевич.

Православие в Украине