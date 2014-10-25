Митрополит Онуфрий принял участие в освящении закладного камня кафедрального собора Новороссийска
13:28, 25 октября 2014Православие
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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и другие члены Священного Синода РПЦ 24 октября приняли участие в освящении закладного камня в основание кафедрального собора Новороссийска (Россия).
Патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца.
По сообщению официального сайта УПЦ
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