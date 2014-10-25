В УПЦ сообщают о захвате храма в Ровенской епархии.

Как сообщает пресс-служба епархии, захвату Свято-Троицкого храма в с. Повча, Дубенского района предшествовали несколько неудачных силовых попыток.

Во время захвата телесные повреждения получил священник Иоанн Савчук (черепно-мозговая травма и сотрясение мозга).

19 октября представители УПЦ КП снова пытались осуществить силовую атаку. "Несмотря на физический и моральный прессинг со стороны радикально настроенных представителей Киевского патриархата и «Правого сектора», храм в тот день удалось отстоять. Ради предотвращения дальнейшего конфликта, церковь было решено закрыть и опечатать", - сообщается на епархиальном сайте.

21 октября, в присутствии сельского головы, представители УПЦ КП открыли замки на храмовых дверях и повесили свои.

"Таким образом, фактически церковное помещение и все имущество, что находилось внутри, были отняты у законного владельца - прихода Свято-Троицкого храма. Отметим, что, несмотря на многочисленные заявления в милицию и районную администрацию, местная власть оставляет дело без рассмотрения", - обращают внимание в Ровенской епархии УПЦ.

Также сообщается о том, что на территории Ровенского епархиального управления в ночь с 23 на 24 октября в помещении управления было выбито стекло.

По сообщению пресс-службы Ровенской епархии УПЦ