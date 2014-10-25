Управляющий делами УПЦ договорился о раздаче гуманитарной помощи из Болгарии для зоны АТО

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний с 24 октября находится в Болгарии по приглашению иерархов Болгарской Православной Церкви. В частности, митрополит Антоний планирует посетить Ловчанскую и Русенскую митрополии этой Поместной Церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, сразу после прибытия в Софию 24 октября митрополит Антоний посетил Посольство Украины в Республике Болгария и встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария господином М.Балтажы.

Во время встречи украинский дипломат рассказал митрополиту Антонию о состоянии украинско-болгарских отношений. Речь шла также о ситуации в Украине. Владыка Антоний рассказал господину Послу о социальной и гуманитарной деятельности Украинской Православной Церкви в условиях военного конфликта на Востоке Украины. Со своей стороны господин М.Балтажы сообщил, что украинское Посольство в Болгарии также организует сбор гуманитарной помощи и планирует переправить ее в Украину. В связи с этим была достигнута предварительная договоренность, что упомянутая помощь будет переправлена в зону АТО и роздана нуждающимся на Востоке страны при содействии Украинской Православной Церкви.

После общения с Послом Управляющий делами УПЦ имел также встречу с сотрудниками украинского дипломатического представительства. Владыка отметил важность дипломатической миссии, которую совершает каждый дипломат, представляя нашу страну перед внешним миром.

Его Высокопреосвященство подарил каждому из сотрудников Посольства иконку Почаевской Божьей Матери, а господину Послу - икону его небесного покровителя св. Николая Чудотворца. Господин Посол в свою очередь передал владыке в подарок “Кобзарь” Т. Шевченко в переводе на болгарском языке и икону Божией Матери “Достойно есть”.