В УПЦ КП коррупционеров будут отлучать от Причастия

В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата будут отлучать от Причастия коррупционеров. Такое решение принял Синод УПЦ КП, который состоялся 21 октября под председательством патриарха Филарета.

В частности, поднимался вопрос "о необходимости усиления борьбы с коррупцией как греховным явлением и общественным злом".

"Учитывая тяжесть греха и особую опасность его последствий для общества определить, что виновные в коррупции - как те, что требуют и получают выгоду от коррупционных действий, так и те, кто предоставляют такую выгоду по собственной инициативе или по требованию - подлежат отлучению от Причастия Тела и Крови Христовых, если деятельно не покаялись в этом грехе и не исправятся", - говорится в журнале № 28 Синода.

Также Синод напомнил пастве и обществу о том, что "коррупция является преступным явлением как по человеческим законом, так и согласно Закона Божьего".

"Преступное приобретение выгоды или преимуществ путем коррупции является грехом, за который виновные несут ответственность перед Богом", - напоминает Синод УПЦ КП.

О том как в УПЦ КП будут определять коррупционеров, в журналнах Синода УПЦ КП не сообщается.