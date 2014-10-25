Прихожане Латвийской Православной Церкви пожертвовали пострадавшим на Украине почти 20 000 евро
11:01, 25 октября 2014Православие
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Прихожане Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) пожертвовали пострадавшим на Украине 19 600 евро, сообщает blagovest-info.
Синод ЛПЦ выражает благодарность всем, кто оказал финансовую помощь пострадавшим от военных действий на Украине, а также беженцам и их семьям.
Деньги уже перечислены Синоду Украинской Православной Церкви на имя митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, от которого поступило благодарственное письмо.
В нем говорится, в частности, что Украина переживает один из самых драматических периодов своей новейшей истории, и поэтому особенно важно ощущать поддержку и помощь со стороны братьев по вере.
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