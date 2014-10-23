В РПЦ прокомментировали итоги заседания Священного Синода, которое состоялось 23 октября в Геленджике

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда прокомментировал решения, которые были приняты на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 23 октября, в Патриаршем и Синодальном духовно-административном и культурном центре г.Геленджик (Россия).

В частности, на Священном Синоде подвели итоги празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского - общецерковные и местные мероприятия проходили в течение всего года, а главные торжества состоялись в Троице-Сергиевой Лавре 17-18 июля.

«Размах состоявшихся празднеств соответствует роли Игумена Земли Русской в нашей жизни: преподобный Сергий — не только святой Церкви, но и она из ключевых фигур в отечественной истории. Состоявшийся юбилей — повод помнить о преподобном каждый день, а не только по памятным датам», — подчеркнул В.Легойда.

Председатель СИНФО сообщил, что решением Священного Синода определены даты Архиерейского совещания и пленума Межсоборного присутствия, намеченные на январь-февраль 2015 года. При этом Легойда отметил, что предстоящее совещание, в отличие от Архиерейского Собора, обладает ограниченным, по сравнению с Собором, мандатом.

«В целях повышения эффективности работы Межсоборного присутствия была проведена предусмотренная Положением о Межсоборном присутствии ротация состава членов комиссий, что позволит подключить к общецерковной дискуссии новых людей», — отметил В.Легойда.

Также, по словам главы Синодального информационного отдела, Священный Синод одобрил работу прошедшего 23-25 сентября VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово», организованного Синодальным информационным отделом.

«В журнале заседания Священного Синода отмечена важность дальнейшей работы по проведению курсов повышения квалификации, которые организует Синодальный информационный отдел для сотрудников епархиальных информационных отделов на постоянной основе в период между фестивалями», — подчеркнул он.

Представитель Церкви сообщил, что Священный Синод обсудил итоги прошедшего 8-9 октября в Троице-Сергиевой Лавре Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви — первого в новейшей истории мероприятия подобного рода, организованного Синодальным отделом по монастырям и монашеству.

В.Легойда отметил, что Собрание игуменов и игумений проводилось в рамках празднования 700-летия преподобного и привел слова Святейшего Патриарха Кирилла, подчеркивающие значение Собрания: «Общая молитва всех игуменов и игумений — это уже событие особого исторического значения, а если вспомнить, что за каждым из вас целые дружины иночествующих, то можно сказать, что сегодня все монашествующие нашей Церкви присутствуют в “Большой келье преподобного Сергия”».

Кроме того, в журналах заседаний Священного Синода отмечена работа по подготовке к предстоящему Всеправославному собору, который, как ожидается, состоится весной 2016 года, и соберет Предстоятелей всех Поместных Православных Церквей.

Представитель Церкви сообщил, что Священным Синодом принято решение об образовании новых епархий в Беларуси, а также в Вологодской области. «Это является продолжением церковно-административной реформы, проходящей на всей канонической территории Русской Православной Церкви», — заключил В.Легойда.