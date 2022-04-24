Варфоломей выразил надежду, что нынешняя Пасха станет толчком для этого.

Вселенский патриарх Варфоломей духовный лидер православных христиан всего мира, во время ночного пасхального Богослужения в Стамбуле призвал открыть гуманитарные коридоры в Украине, где разворачивается "неописуемая человеческая трагедия".

Как сообщает "Голос Америки", Варфоломей, который ранее призвал прекратить войну в Украине, выразил надежду, что нынешняя Пасха станет "толчком, чтобы открыть гуманитарные коридоры в действительно безопасных районов для тысяч людей, окруженных в Мариуполе".

"То же самое касается всех других регионов Украины, где разворачивается неописуемая человеческая трагедия... Мы вновь призываем к немедленному прекращению братоубийственной войны, которая, как и любая война, унижает человеческое достоинство", - сказал вселенский патриарх.

В свою очередь, глава Католической церкви Папа Римский в воскресенье поздравил католиков восточного обряда и православных с Пасхой и призвал политических лидеров к миру.

"Христос Воскрес! Он воистину воскрес! Я повторяю призыв к пасхальному перемирию. Позвольте на этом остановиться, послушайте слова Воскресшего Христа, который в день Пасхи повторяет Своим ученикам: "Мир вам!"- написал понтифик в Twitter.

Напомним, Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом.

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