В ПЦУ перешли большинство из них.

На Хмельнитчине в течение войны 119 религиозных общин УПЦ (бывший Московский патриархат) приняли решение об изменении религиозной принадлежности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

По его словам, в пцу перешли 89 общин, а 30 - к независимым православным общинам.

Гамалий отметил, что в Хмельницкой ОВА находятся на рассмотрении обращение еще восьми религиозных общин по их переходу в ПЦУ.

"Также у нас есть информация еще о 42 религиозные общины, которые готовят документы для юридического оформления своего перехода в ПЦУ", - рассказал он.

Напомним, более 50% украинцев идентифицируют себя верующими ПЦУ. Лишь 4% сейчас причисляют себя к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отмечается, что подавляющее большинство респондентов продолжают идентифицировать себя как православные. Так, сейчас 72% респондентов идентифицируют себя как православных.

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