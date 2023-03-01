Священнослужитель ранее уже был замечен в пророссийских настроениях.

В Черновицкой области священник Украинской православной церкви Московского патриархата не пустил в храм тело военного, погибшего на войне.

"Снова похороны Героя. Воин Василий Катан родом из Багриновки бывшего Глыбоцкого района. Жил в окоченении Заставновского. Сам изъявил желание защищать Украину. Увидел автобус, что вез военных на войну, остановил, и попросился с ними! Сказал: "я тоже хочу защищать свою Украину!",- пишет в Facebook священник ПЦУ Роман Грищук.

Однако отпеть, как положено не удалось. Это пришлось делать под храмом по прихоти священника МП.

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"Тело воина не пустили в храм! Отпевать пришлось под храмом! "Батюшка" Виталий Дуров запереживал, что слишком много собралось патриотов и могут занести тело воина, а его "телеса" выбросят вместе с московским патриархатом из храма! И поэтому просто не открыл дверь храма", - рассказывает Грищук.

Община этого храма четыре года назад провела собрание и абсолютным большинством решила перейти в ПЦУ. Однако Дуров с небольшим количеством своих приспешников не дал этого сделать.

"Священник с десятком промосковских сектантов забаррикадировали храм и не впускали общину в свой храм. Община хотела мирным путем решить проблему. Было много судов. Все решили вопрос в пользу общины и ПЦУ. Но "батюшке" законы Украины не указ, Библия и мораль тоже! Москва сказала стоять до последнего! Поэтому они взяли храм в заложники, наложили множество замков, бронированные двери, постоянное дежурство, а община молится на улице уже 4 года...", - уверяет Грищук.

Также священнослужитель ПЦУ отметил, что Дуровым должны заинтересоваться правоохранители. Еще на шестом году войны он проявлял пророссийскую позицию.

"А Дурова есть за что не то что из храма выбросить, но и о чем поговорить со специалистами из СБУ. Потому что он, бедный и неразумный, как и его епископ и адвокаты, даже на шестом году войны не мог определиться, украинцы сами между собой сражаются, или все-таки на них кто-то напал. И не мог он согласиться, что это Россия напала и она есть агрессор. Это чтобы вы понимали, что они за "украинская церковь"! И "патриотов" какой страны могут "воспитать" такие "пастыри"!"- говорится в посте.

УПЦ МП и сотрудничество с россиянами: что известно

В конце прошлого года Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась сменить название даже несмотря на решение Конституционного суда. Примерно в те же даты СБУ пришла с обысками сразу до семи храмов этой церкви на Хмельнитчине.

Прислужник Спасо-Покровского женского монастыря тамошней епархии УПЦ МП в Житомирской области был разоблачен на призывах к захвату Киева и уничтожение украинцев.

В Донецкой области настоятель храма УПЦ Московского патриархата проводил активное сотрудничество с оккупантами и даже заказывал им убийство конкурентов из ПЦУ.

Священник УПЦ МП оправдывал войну России и призвал жителей Донецкой области на псевдоферендуме поддержать РФ.

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