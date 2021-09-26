Церковный праздник 26 сентября / depositphotos.com

Корнилий жил в Кесарии и был язычником. Несмотря на это, вел благочестивую жизнь, однажды во сне увидел Господа. Тот сказал ему, чтобы Корнилий позвал Петра, который расскажет, как очистить себя и свой дом.

Петру тоже было чудесное видение как раз в тот момент, когда посланники от Корнилия шли за ним. Апостол Петр согласился пойти в дом Корнилия, его там приняли радушно. Люди пили, ели и славили Господа на разных языках. Петр забрал Корнилия с собой и возвел в епископы. Корнилий честно служил Господу, за многие годы обратил сотни язычников в христианство, путешествовал с проповедями по свету. Скончался мирно.

В честь священномученика сегодня отмечается народный праздник 26 сентября - Корнильев день.

Православный праздник 26 сентября - праздник Обновления

Читайте также26 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСчитается, что место, где Иисус совершил спасение (гора Голгофа), место распятия и погребальная пещера были заброшены, а затем и осквернены язычниками и иудеями. Во II веке император Адриан приказал засыпать пещеру мусором, а на Голгофе построил языческий храм. Такая же участь постигла и другие места, освященные Спасителем.

В IV веке император Константин и мать его Елена, обратившись в христианство, решили восстановить святые места. В 335 году все работы были окончены и на горе Голгофе возвели храм в честь Воскресения. В просторечии праздник называется Воскресением Словущим.

Приметы 26 сентября

Погодные приметы сегодня / фото УНИАН
  • куры линяют - зима будет теплой;
  • постоять под дождем - очиститься и оздоровиться на весь грядущий год;
  • грачи улетели - скоро пойдет снег.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нежелательно играть свадьбы, свататься или устраивать шумные вечеринки. Если избежать этого нельзя, то церковь рекомендует совершить какой-нибудь благородный поступок, тогда запрет будет снят. Убирать в доме также не стоит, если очень хочется, то можно сделать перестановку.

Что можно делать 26 сентября

Сегодня можно работать с растениями / фото ua.depositphotos.com

До сегодняшнего дня наши предки убирали весь урожай, чтобы он не испортился, когда придут холода. Также они читали молитву святому Корнилию, прося у него счастья и здоровья для семьи. Традиционным блюдом в этот день была редька (с медом) и борщ. 26 сентября - хороший день, чтобы посадить яблоню и смородину, подрезать кусты, полить цветы.

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Автор: Кристина Кащавцева