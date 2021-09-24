В этот день православные верующие чтут память четырех святых

Феодора жила в V веке, была замужней женщиной. Однажды полюбил ее некий богач и пытался склонить к измене. Христианка сопротивлялась искушению, но в один момент сдалась.

Этот факт мучил ее, она не могла смотреть в глаза ни мужу, ни знакомым. Пошла к игуменье и спросила, простит ли Бог ее за такой грех. Игуменья посоветовала каяться. Тогда Феодора остригла волосы, надела мужское платье и, скрывая, что она женщина, ушла в мужской монастырь. Восемь лет провела там в иноческих подвигах.

Читайте такжеИменинники 24 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаВ один из дней остановилась Феодора в доме молодой девушки, когда путешествовала по делам монастыря. Хозяйка соблазнилась внешностью монаха и хотела склонить его ко греху, но Феодора отказалась. Оскорбленная, девушка рассказала всем о том, что монах ее обесчестил, а затем незаконно родила дитя. Феодору выгнали из монастыря, а она, не желая открыть свою тайну, взяла ребенка и поселилась в шалаше.

После долгих месяцев страданий Феодора вернулась в монастырь, провела там еще два года и умерла. Тогда все узнали, что на самом деле она была женщиной и покаялись в своих грехах против нее. Муж Феодоры после ее смерти оставил мир и принял постриг.

В память о подвигах святой сегодня отмечается народный праздник 24 сентября - Феодора капустница.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Сергия и Германа

Преподобных называют валаамскими чудотворцами, потому что они были первыми, кто основал христианский монастырь на Валаамском острове близ Ладожского озера. Кто были про происхождению Сергий и Герман - неизвестно, только говорят, что они поддерживали христиан в их вере, проповедовали Слово Божие и не позволяли католикам сбить людей с пути истинного. Скончались в 1353 году.

Праздник 24 сентября - день памяти преподобного Силуана

Мужчина родился в 1866 году в Тамбовской губернии, звали его Семен Иванович Антонов. В юности он пережил первое благодатное посещение, с того момента посвятил себя Господу.

Осенью 1892 году уехал на Афон, где принял монашеский постриг. Получил дар "самодвижной" молитвы, часто подвергался демоническим нападениям. Боролся с ними много лет, отказываясь от своей воли и передавая себя во власть Иисуса. Только к 1911 году он достиг полного бесстрастия и был пострижен в схиму. Скончался в 1950-х годах, мощи его признаны чудотворными.

Приметы 24 сентября

собрать ягоды калины сегодня - привлечь удачу;

вороны свили гнездо недалеко от дома - жди беды;

солнце светит, но не греет - зима будет холодной.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено поднимать чужие вещи с перекрестков, красить губы и мыть голову. Считается, что нарушение этих запретов приведет к несчастью и болезням. Также нежелательно вести пустые разговоры - церковь приравнивает их к греху

Что можно делать 24 сентября

Наши предки в этот день варили пиво и угощали им знакомых - верили, что такой ритуал привлечет благополучие. Кроме того, сегодня - последний день бабьего лета, поэтому и христианские, и народные поверья сходятся на том, что пора заготавливать еду на зиму.

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Автор: Кристина Кащавцева