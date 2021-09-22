Какой церковный праздник 22 сентября / pixabay.com

Праведные Иоаким и Анна были родителями матери Иисуса Христа - Девы Марии. Иоаким происходил из царского рода, Анна - из семьи священника. За благочестивую жизнь они удостоились чести стать родителями Богородицы. Память святых почитается на следующий день после праздника Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот день отмечается народный праздник 22 сентября - Иоаким и Анна.

Православный праздник 22 сентября - день памяти Иосифа Волоцкого (Волокамского)

Святой родился близ Волокамска в 1440 году. Учился в монастыре, был обучен не только наукам, но и Божьему Слову. Вел благочестивую иноческую жизнь. Много молился, часто постился и читал псалмы. Через несколько лет в тот же монастырь поступил и отец Иосифа.

Читайте такжеКак празднуют День осеннего равноденствия: красивые поздравления и открыткиВ 1479 году Иосиф основал свой монастырь. Рядом построил особый дом, в котором его иноки помогали нищим и больным. К Иосифу приходили даже бояре и князья, чтобы получить духовное наставление. Святой всю жизнь прививал людям заботу о слабых, любовь и принципы благочестивой жизни.

Иосиф также известен, как ярый противник еврейских учений, которые считал ересью. Написал об этом книгу и скончался в 1515 году.

Какой праздник 22 сентября - день памяти мученика Севериана

Севериан происходил из славного рода и жил в Севастии. В те времена правитель Лициний устраивал гонения на христиан. Однажды власти схватили 40 мучеников, Севериан умолял их не отрекаться от Бога. Тогда Севериана вызвали к императору.

Мученика долго истязали, а после заключили в темницу. Всё это время Севериан говорил о том, что рад страдать за Христа. В конце мученика казнили - привязали камень к ногам, перетянули шею веревкой и повесили на стене.

Приметы 22 сентября

Приметы погоды 22 сентября / фото УНИАН
  • много паутины сегодня - зима наступит скоро и будет морозной;
  • 22 сентября выпал снег - в следующем году будет плохой урожай;
  • листья с вишни не опали - к хорошей погоде;
  • гололед 22 сентября - скоро пойдут дожди.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день не стоит начинать ничего нового, если дело касается работы. Зато можно завязывать романтические отношения. Как и в любой другой православный праздник, сегодня нежелательно нецензурно выражаться и ссориться.

Не берите сегодня острые предметы в руки и перенесите на другую дату физические нагрузки.

Что можно делать 22 сентября

Какие традиции нужно соблюдать / pixabay.com

Сегодня, кроме церковных праздников, отмечается День осеннего равноденствия. Поэтому 22 сентября можно провести дома генеральную уборку, выбросить все ненужные вещи. Не лишним будет и отпустить старые обиды, озвучив слова благодарности близким людям.

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Автор: Кристина Кащавцева