Христианская церковь сегодня призывает молиться трем святым

Созонт был пастухом, но интересовался христианством и читал Священное Писание. Вместе с этим, он просвещал других людей и учил их вере. Однажды он ворвался в языческий храм, отломал руку золотого идола и разломал ее на несколько частей. Остатки раздал нищим. Затем пришел к правителю, заявив, что убедился в бессилии их бога, так как, если бы он был силен, то не дал бы себя так унизить. За это Созонта долго мучили железными кнутами, а после - убили.

В честь святого мученика за Христову веру сегодня отмечается народный праздник 20 сентября - Созонт и Лука.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти святителя Иоанна

Иоанн с детства воспитывался в страхе перед Господом, затем стал священником, но тяготился такой ответственности, поэтому принял монашеский постриг и стал вести закрытый образ жизни. Через некоторое время умер епископ, а народ возжелал, чтобы его место занял Иоанн.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать рожденного в этом месяце ребенкаКогда на город напал князь Андрей Боголюбский, святитель Иоанн молился Пресвятой Богородице о защите, и она услышала его. Вражеское войско потеряло силы, а горожане смогли защитить свои дома.

Будучи епископом, Иоанн много помогал нищим и больным, основал две обители и несколько храмов. Даже несмотря на то, что за свою любовь он чуть не погиб от рук людей, Иоанн все равно продолжал источать любовь и благочестие. Отправляясь в последний путь, принял схиму и умер в преклонном возрасте.

Праздник 20 сентября - день памяти преподобномученика Макария

Молодой парень рос в семье благочестивых христиан, в юном возрасте поступил в монастырь, где много молился и читал священные книги. В 1557 году стал настоятелем Овручевской обители, терпел много бед от поляков и католиков. Когда они разорили его обитель, Макарий подался в Киевскую лавру, затем стал настоятелем в Коневской обители. Имел дар предсказаний и чудотворения, был убит турками.

Приметы 20 сентября

журавли летят высоко и медленно - теплой осени не ждите;

много шелухи на луке - зима будет морозной;

если вечером последним в дом войдет мужчина, то вся семья целый год не будет болеть.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, в этот день нельзя дарить подарки детям, особенно - куклы девочкам. Считается, что такой подарок может стать причиной проблем в личной жизни в будущем. Свататься сегодня тоже нежелательно, скорее всего, вы получите отказ.

Что можно делать 20 сентября

В день Созонта и Луки хозяйки готовят блюда из лука и устраивают семейные застолья. Традиция эта пошла с древних времен. Наши предки были уверены, что тот, кто 20 сентября поест лук, весь год будет здоровым и сильным.

Девушкам лук дарит силу предсказаний - они заплетали его в косы, чтобы гадания и ритуалы, проведенные 20 сентября, сбывались.

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Автор: Кристина Кащавцева