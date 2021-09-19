В этот день православные верующие вспоминают трех святых

Близ города Иераполя, в местечке Хонех, возле исцеляющего источника, стоял храм Архистратига Михаила. Там жил отрок Архип, исполнял пономарскую службу. Вел, в основном, отшельнический образ жизни, скудно питался и постоянно молился. Язычники неоднократно нападали на него, а однажды решили убить отрока и разрушить храм.

Идолопоклонники решили направить течение рек, что протекали рядом с храмом, так, чтобы затопить святое место. Архип знал об этом и молился Архистратигу Михаилу о помощи. Язычники взобрались на гору, чтобы посмотреть, как разрушится храм. Но в этот момент Архип вышел из святилища, а рядом появилась фигура Архистратига Михаила, который своей рукой остановил течение рек и увел его в другую сторону, тем самым, спасая храм от катастрофы.

В честь сотворенного подвига сегодня отмечается церковный праздник Михайлово чудо. Ранее мы рассказывали о том, что нельзя делать на Михайлово чудо.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобного Давида

Давид был разбойником, вместе со своей шайкой грабил людей в Ермопольской пустыне в Египте. В какой-то момент он понял, что живет неправильно и, измученный совестью, отправился в монастырь.

Читайте также19 сентября: народный праздник и традиции дня, что запрещено делатьЕму было уже много лет и настоятель сказал, что монашеская жизнь окажется трудной для Давида. Тот ответил, что, если он не станет монахом и не искупит свои грехи, то снова вернется к грабежам и убийствам. Давид принял монашеский постриг и вел строгую жизнь.

Однажды к нему пришел Ангел, чтобы известить грешника о прощении. Давид не поверил, что за такое короткое время смог искупить все свои грехи. Тогда Ангел наказал его немотой, но удостоил дара чудотворения. Скончался Давид в глубокой старости.

Праздник 19 сентября - день памяти священномученика Кирилла

Во время гонения на христиан в эпоху царя Максимилиана, Кирилл отправился в Иерусалим, чтобы укрепить веру православных и поддержать их. Сделал это, потому что во сне ему пришло видение, мол, обретет он посмертно два венца: мученический и святительский.

После путешествия в Иерусалим Кирилл служил епископом на острове Крит. Будучи там, он получил приглашение от императора. Не желая отказаться от Христа, обрекли Давида на казнь и отрубили голову.

Приметы 19 сентября

иней на деревьях поутру - зима будет холодной и снежной;

теплая погода сегодня - к долгой осени;

утром туман стелется - скоро потеплеет;

на закате паутина летает - будут заморозки.

Что сегодня нельзя делать

Христианская церковь в этот день запрещает сквернословить, сплетничать и обижаться. Также нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и работать в поле.

Что можно делать 19 сентября

Православные верующие называют этот день страшным, так как сегодня очень много запретов, а наказания за нарушения весьма серьезные. 19 сентября принято накрывать столы, собираться семьями и мирить тех, кто в ссоре. Также христиане молятся архангелу Михаилу о помощи в преодолении своих слабостей и избавлении от грехов.

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Автор: Кристина Кащавцева