Православные верующие в этот день молятся двум святым

Анфим жил в Никомидии и за свою благочестивую жизнь стал епископом. Во времена гонения на христиан воодушевлял свою паству. Многих христиан в то время замучили, Анфим же решил, что его жизнь ценна, так как он должен и дальше проповедовать Слово Божие и обращать людей в православную веру, поэтому скрылся.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать рожденного в этом месяце ребенкаВскоре его обнаружили, воины пришли к нему, он их накормил и так тепло принял, что солдаты засомневались в необходимости выдавать его императору. Но Анфим сдался сам, так как хотел страдать за Христа. Воины крестились и доставили святого к Диоклетиану, который и приказал долго мучить праведника, а затем - казнить.

Издавна в честь памяти святого отмечается народный праздник 16 сентября.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти мученицы Василисы

Василиса так же, как и Анфим, жила в Никомидии. Ей было 9 лет, когда она исповедовала христианство перед язычниками. Правитель сначала уговаривал ее отречься от Христа, а затем поверг страшным пыткам, но девочка осталась невредимой.

Тогда палач упал к ногам праведницы, просил у нее прощения и крестился. Василиса простила мучителя и через некоторое время мирно почила во время молитвы.

Приметы 16 сентября

закат красного цвета - ждите скорых холодов и заморозков;

муравейники больших размеров - зима будет затяжной и холодной;

шишек на ели много - к теплой зиме;

гром гремит 16 сентября - к теплой осени.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено смотреть в зеркало. Считается, что 16 сентября особенно сильна связь с потусторонним миром и нечистая сила, которая выйдет к вам через зеркало, будет преследовать долгие годы.

16 сентября всё еще нельзя ходить в лес, особенно, молодым девушкам. Их может утащить в свое логово леший. Поэтому, если вам нужно отправиться на природу, собирайте большую компанию.

Что можно делать 16 сентября

Сегодня желательно выбросить или сжечь все старые вещи, альтернатива - отдать их нуждающимся. Также 16 сентября нужно сделать генеральную уборку, чтобы очистить помещение от лишней энергетики.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева