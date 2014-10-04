Иудеи до вечера 4 октября отмечают праздник Йом Киппур - День искупления - Судный день

В десятый день месяца тишрей, первого месяца еврейского календаря, евреи всего мира отмечают Йом Кипур — День искупления, который называют еще Судным днем.

В еврейской традиции это самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния, во время которых решается судьба человека на год вперед. Эти дни отсчитываются от Рош Ашана — еврейского Нового года.

В 2014 году праздник Йом Кипур выпадает на 4 октября.

33 века назад, в Синайской пустыне, после грехопадения евреев — поклонения золотому тельцу — Моисей поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. В день Йом Кипура он вернулся, принес новые каменные Скрижали Завета и радостную весть: "Простил Я по слову твоему!".

Пятикнижие называет Йом Кипур субботой суббот.

В Йом Кипур евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя искуплению и очищению от совершенных грехов. Чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом.

В канун Йом Кипура принято окунаться в микву (ритуальный бассейн) и давать пожертвования на благотворительные цели.

С заката солнца в канун Йом Кипура до появления звезд в следующий вечер евреи забывают о физических сторонах жизни. Раздумьям и специальным молитвам в домах и синагогах сопутствует строгий пост, запрещено также тратить деньги, прикасаться к кожаным изделиям и носить кожаную обувь, пользоваться косметикой, умываться и вступать в брачные отношения. Постятся все, кроме детей до 12 лет, беременных женщин и больных. Все одеваются в белое — символ чистоты. Перед Йом Кипуром принято просить прощения у друзей и знакомых, если довелось обидеть их словом или действием.

Накануне Йом Кипура, примерно за час до захода солнца, устраивают последнюю перед постом обильную трапезу, она называется сеуда мафсекет (в переводе — "завершающая трапеза"). Традиционным элементом трапезы является бульон с "креплах" (пельмени), символизирующими приношения в Иерусалимском Храме.

Накануне поста готовят различные салаты из овощей, жаркое из мяса или домашней птицы, сладкие цимесы (десертное блюдо еврейской кухни) и компот и обязательно пекут медовый пряник, который приносят родственникам, друзьям и соседям со словами поздравления.

За 18 минут до захода солнца хозяйки зажигают в домах свечи.

В первый вечер и почти весь последующий день евреи собираются в синагогах, где произносятся молитвы, специально созданные для этого дня.

В синагоге проводится пять служб. Молитвы начинаются с "Кол нидрей" ("Все обеты") вечером; богослужение прерывается лишь на ночь, продолжается весь следующий день и заканчивается к вечеру. Заключительная молитва — "Неила" ("Закрытие" небесных врат"). После нее трубят в шофар (духовой музыкальный инструмент); молящиеся восклицают: "В будущем году в Иерусалиме!".

В завершение Йом Кипура собираются все семьи и друзья. Это счастливое празднество, завершающее пост. Блюда подготавливают за день до Йом Кипура, чтобы они были готовы к концу поста и началу праздника. На стол подают яйца, символ жизни, все едят сладкие блюда с нежным вкусом — медовый пирог, и свежие фрукты.

Израильские власти на Йом Кипур закрывают пограничные переходы, вводя "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа. На сутки также прекращается воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, останавливается транспорт, включая частный, местные радио- и телеканалы прерывают трансляции.

По материлам РИА Новости и из открытых источников