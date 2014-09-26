Раввин Джонатан Бернис поддержал украинцев и пригласил на фестиваль «Слушай, Израиль!»

Мессианский раввин, руководитель международного служения Jewish Voice Ministries, президент Международного благотворительного фонда, автор популярных книг Джонатан Бернис посетил с визитом Украину и дал небольшое интервью.

В нем Джонатан поделился мыслями о том, как украинцам выстоять в нелегкой борьбе, а также поделился опытом израильского народа, сообщает invictory.

Джонатан руководит также рядом социальных проектов. Один из них – Международный фестиваль еврейской музыки и танца «Слушай, Израиль!».

С 26 по 28 сентября он состоится в Киеве во дворце искусств Украины. Раввин пригласил всех на фестиваль и поздравил с еврейским новым годом.