В Умань едут 35 тысяч хасидов из 25 стран мира

В Украину массово прибывают паломники-хасиды. В этом году они будут отмечать 5775 иудейский новый год Рош-га-Шана, празднование которого продлится с 24 до 26 сентября.

В город Умань Черкасской области ожидается приезд 35 тысяч паломников из 25 стран мира.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, только за минувшие сутки в столичных аэропортах было оформлено 15 рейсов с более чем 2200 хасидами. На сегодня в этих «воздушных воротах» страны ожидается прибытие 25 рейсов с верующими, которые едут на могилу своего духовного наставника цадика Нахмана.

Подавляющее количество паломников, которые едут организованными группами, государственную границу Украины пересекают не только в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», но и аэропортах Одессы и Винницы. Незначительные организованные группы следуют через пункты пропуска для автомобильного и железнодорожного сообщения, которые расположены на участках Львовского, Мостиского и Черновицкого пограничных отрядов. В других пунктах пропуска, в частности Мукачевского, Чопского, Могилев-Подольский, Котовского и Измаильского пограничных отрядов, ожидаются неорганизованные группы и одинокие паломники.

Для быстрого и комфортного оформления хасидов пограничники провели комплекс мероприятий. В частности, совместно с другими контрольными службами определены отдельные полосы движения и терминалы, а также порядок осуществления пограничного и других видов контроля. Кроме того, с организаторами паломничества обработан порядок получения предварительной информации об организованных группах паломников, которые будут прибывать воздушным транспортом. Это позволяет получать данные о тех, кто находится на борту самолета, еще до прибытия в аэропорт назначения. Благодаря этому время на осуществление пограничных формальностей на одного пассажира составляет от 10 до 20 секунд.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.

В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана в Умани встретили почти 30 тыс. паломников из 16 стран, преимущественно из Израиля. 11 сентября с.г. заместитель министра внутренних дел Государства Израиль Фаина Киршенбаум сообщила, что в Умань в этом году, несмотря на сложную ситуацию в Украине, приедут свыше 35 тыс. паломников-хасидов из 25 стран.