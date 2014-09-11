В Умани паломников-хасидов будут охранять более 400 милиционеров

В городе Умань Черкасской области паломников-хасидов, которые приедут на празднование иудейского нового года 24 сентября, будет охранять отдельный сводный отряд УМВД в Черкасской области в составе 421 милиционера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Черкасской облгосадминистрации, об этом шла речь во время встречи председателя ОГА Юрия Ткаченко с израильской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом государства Израиль Элиавом Белоцерковски.

Как сообщила присутствующая на встрече заместитель министра внутренних дел Государства Израиль Фаина Киршенбаум, 18 израильских полицейских будут помогать украинским правоохранителям поддерживать общественный порядок. Они будут работать в таком же режиме, как и украинцы. Все они русскоязычные, и смогут общаться с местными жителями. Среди украинских правоохранителей также есть служащие со знанием иврита и иностранных языков.

В Умани правоохранители создадут оперативный штаб, куда будет поступать вся информация относительно приезда, пребывания хасидов и возможных нарушений общественного порядка.

Также будет привлечено 78 сотрудников управления ГСЧС Черкасской области - водолазы, химики, пиротехники и 14 единиц пожарной и специальной техники.

Как сообщал УНИАН, на празднование 5775 иудейского нового года Рош-га-Шана этой осенью ожидается приезд в Умань рекордного количества паломников - около 35 тысяч человек из 25 стран мира. В прошлом году Новый год по иудейскому календарю возле могилы цадика Нахмана здесь встретили около 30 тысяч паломников из 16 стран, преимущественно из Израиля.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из наиболее почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.