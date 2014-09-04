Могилу цадика Нахмана в Умани в сентябре посетят 30 тысяч хасидов из 20 стран мира

Украинские правоохранители готовятся к празднованию еврейского Нового года Рош Ха-Шана. Ежегодно на праздник тысячи паломников со всего мира приезжают в Умань Черкасской области, где находится могила цадика (раввина) Нахмана, основателя одного из течений в иудаизме брацлавского хасидизма. Каждый хасид считает своей священной обязанностью хотя бы раз в жизни побывать на его могиле. Приверженцы хасидизма уверены, что если встретят праздник у могилы цадика, то следующий год для них будет счастливым.

Всего на иудейский праздник, который в этом году пройдет с 24 по 26 сентября, в Умани ожидают около тридцати тысяч паломников из 20 стран - на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом на встрече с послом Израиля Элиавом Белоцерковски заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе ведомства. С учетом ситуации в стране, правоохранители уделяют вопросам безопасности гостей особое внимание, чтобы избежать возможных терактов и провокаций. В частности, в охране правопорядка задействуют милиционеров с опытом работы в зоне АТО.

- В охране общественного порядка будут задействованы более 400 сотрудников милиции, а также милиционеры, которые имеют опыт противодействия террористам на востоке страны, - заявил Яровой. - Обеспечение общественного порядка в этом году будет иметь свою специфику, которая связана с международными и внутренними факторами.

Традиционно украинцам помогут и израильские коллеги. Кроме того, милиционеры Киевской, Черкасской и Одесской областей создадут специальные оперативные штабы, которые будут работать в круглосуточном режиме. Правоохранители планируют постоянно отслеживать ситуацию в городе, чтобы немедленно отреагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

До начала празднования в Умани тщательно проинспектируют все территории, на которых запланировано проживание хасидов, после чего доступ других граждан в эти места ограничат. Более того, самих паломников привезут из аэропортов "Борисполь", "Жуляны" и "Одесса" в сопровождении правоохранителей.

По уже сложившейся традиции на Рош Ха-Шана могут прибыть и сотрудники полиции Израиля, которые будут нести службу вместе с украинскими коллегами. И, возможно, как и в прошлом году, задержатся на несколько дней после окончания праздника. По словам замминистра МВД, такая практика способствует более спокойному отбытию паломников с территории Украины.

*** Рош Ха-Шана – еврейский Новый год, который отмечают в течение двух дней. Каждый год он приходится на разные даты, поскольку празднуется в новолуние осеннего месяца "тишрей". По еврейскому календарю он выпадает на сентябрь или октябрь. Так если в прошлом году праздник отмечали с 4 по 6 сентября, то в этом – с 24 по 26 число. Рош Ха-Шана считается одним из самых важных праздников в иудаизме. В Умань первые паломники начинают приезжать еще за неделю до его начала. Основная же масса прибывает за 3-4 дня. В 2014 году евреи отметят новый год в 5575 раз.

По материалам газеты "Комсомольская правда в Украине"