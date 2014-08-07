Еврейская община Луганска объявила об эвакуации евреев в Израиль

Еврейская община Луганска организует эвакуацию евреев города из зоны военных действий.

Как сообщает организация, в городе формируется группа, которая выедет в Израиль по упрощенной схеме репатриации при финансовой поддержке благотворительного фонда «Керен Едидут». Выезд состоится в сентябре.

"Сообщите всем евреям в Луганске об этой возможности! Заявку отправлять на адрес: info@jewishlugansk.com", - просят в организации .

Также организована эвакуация евреев в безопасные области Украины. Луганская еврейская община опубликовала заявление, в котором просит помочь оповестить евреев города о предстоящем отъезде.

«В связи со сложной обстановкой в городе, связанной с отсутствием телефонной связи и любых форм оповещения, просим помочь найти евреев Луганска. Всем, кто не имеет возможности выехать из города, будет организован выезд от синагоги», – сообщает организация.