Главный раввин Украины: Важно не допустить появления в Украине своего сектора Газа

Главный раввин Украины Яков дов Блайх утверждает, что Украине есть чему поучиться у Израиля, а с терроризмом надо бороться до конца.

Об этом главный раввин заявил в интервью журналу "Новое время".

"Самый главный урок – не молчать, когда люди в вас стреляют, надо отвечать. Когда врач вырезает опухоль, он не говорит — "ой-вэй, кровь", он понимает, что опухоль надо вырезать и работает до конца. Важно не допустить появления в Украине своего сектора Газа", - говорит Блайх.

Будучи одним из лоббистов Украины в Америке, Блайх уверен, что США готовы предоставлять технологическую помощь Украине. "Я уверен, что когда решится проблема терроризма, экономические возможности Украины будут не только расширены, но и всячески поддержаны США, в том числе материально", - сказал раввин.