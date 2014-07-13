Во Львове отменен гала-концерт фестиваля LvivKlezFest, вместо него еврейские музыканты из многих стран будут молиться за мир

Во Львове в связи с гибелью военных под Зеленопольем отменен гала-концерт фестиваля LvivKlezFest, сегодня вместо него еврейские музыканты из многих стран будут молиться за мир.

Об этом сообщили УНИАН организаторы фестиваля клезмерской музыки во Львове.

Как отмечается в сообщении, в связи с гибелью под Зеленопольем военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады имени Данилы Галицкого из Яворивского района Львовской области гала-концерт фестиваля отменен.

”Евреи Львова вместе со всей Украиной скорбят и выражают свои искреннее соболезнования семьям погибших в восточном регионе. Потому вместо гала-концерта VI международного фестиваля еврейской музыки LvivKlezFest, который должен был состояться сегодня под открытым небом в центре города на площади Рынок, начиная с 15.00, еврейские музыканты из разных стран мира исполнят традиционные еврейские молитвы, которыми выразят наше общее стремление к миру”, - сообщили организаторы фестиваля.

*** Во Львове с 1 по 13 июля проходит международный фестиваль клезмерской музыки LvivKlezFest под лозунгом «Евреи за единство Украины». Вырученные средства передадут военным.

Клезмерская музыка - бытовая музыка евреев Восточной Европы, которая звучит в основном на еврейских свадьбах.