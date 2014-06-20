Полиция Иерусалима запретила доступ на Храмовую гору мужчинам в возрасте младше 50 лет

Соответствующее решение было принято накануне вечером главой Иерусалимского округа полиции генерал-майором Йоси Париенти в связи с полученной оперативной информацией о готовящихся беспорядках. В частности, полицейские запретили доступ на Храмовую гору мужчинам в возрасте младше 50 лет, а также лицам, не имеющим израильского удостоверения личности, сообщает радиостанция "Решет Бет".

13 июня после пятничной молитвы на Храмовой горе в Старом городе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Несколько десятков молодых людей стали бросать камни в сторону полицейских у ворот Муграби. Полицейские рассеяли участников беспорядков и вынудили их скрыться внутри мечети Аль-Акса. В результате инцидента никто не пострадал. Восемь наиболее активных участников беспорядков были задержаны.

"Седмица"