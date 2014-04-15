Еврейская община Одессы, "Правый сектор" и УНСО вместе убирают антисемитские граффити с улиц города
12:56, 15 апреля 2014Иудаизм
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Еврейская община Одессы, представители «Правого сектора» и УНСО занялись совместной работой — ликвидацией антисемитских граффити с одесских улиц.
Граффити вражды в виде свастик, а также надписи «Смерть жидам» закрасили лично главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф и командир УНСО Валерий Загородний. Граффити появились на десятках одесских домов в ночь на 8 апреля. Также были осквернены памятник погибшим евреям возле площади Толбухина и захоронения жертв Холокоста на Таировском кладбище.
Еврейская община и Правый сектор заявляют о провокации. Кроме свастик, злоумышленники оставляли надписи «Правый сектор» и «Слава Украине».
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