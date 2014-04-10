В Одессе неизвестные расписали фашисткой символикой мемориал жертвам Холокоста и могилы евреев на кладбище

В Киевском районе Одессы неизвестные расписали фашисткой символикой мемориал жертвам Холокоста и могилы евреев на кладбище.

Как сообщили УНИАН в главном управлении МВД в Одесской области, 8 апреля злоумышленники белой краской нарисовали свастику и неонацистские символы «волчий крюк» на памятнике, установленном на площади Толбухина.

«Также поступило сообщение о том, что черной краской нарисована свастика на нескольких десятках могильных плит евреев, похороненных на Таировском кладбище. В частности, речь об участке, арендуемом еврейской общиной. Участок огорожен каменным забором, на котором неизвестные также нарисовали фашистскую символику и сделали надписи: «Правый сектор» и «Слава Украине», - сообщили в управлении.

В нем добавили, что по факту начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщили УНИАН в Одесской региональной ассоциации евреев - бывших узников гетто и концлагерей, в настоящее время уточняется, сколько именно могил осквернено на кладбище.

«На Толбухина приезжала милиция. Составили протокол. Также осквернили мемориал памяти жертв Холокоста в Прохоровском сквере, но там уже убрали», - рассказали в ассоциации.

В то же время в «Правом секторе» Одессы сообщили УНИАН, что данная организация «не имеет ни малейшего отношения к данным актам вандализма».

«Эти действия направлены на дискредитацию нашей организации. Считаем подобные действия недостойными. Мы готовы оказать любую помощь по приведению в порядок испорченных мемориалов и могил», - заявили в «Правом секторе».

Справка УНИАН. Мемориальный комплекс в память о жертвах Холокоста возведен на площади Толбухина – месте трагедии, которая произошла 23 октября 1941 года. В помещениях пороховых складов, которые были в районе современной площади, оккупанты сожгли более 25 тыс. человек: 22 тыс. – евреев (в основном, детей, женщин и стариков) и более 3 тыс. солдат и моряков, оборонявших город от фашистов.

Мемориал памяти жертв Холокоста также создан в Прохоровском сквере – в 1941 году здесь была окраина города и начиналась «дорога смерти» одесских евреев и цыган в лагеря уничтожения. Здесь также разбита «Аллея Праведников мира» — каждое дерево высажено в честь одесского жителя, укрывавшего и спасавшего евреев.