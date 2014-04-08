Накануне Песаха в Израиле изымают записки, заложенные в Стену Плача
17:06, 08 апреля 2014Иудаизм
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Главный раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович изъял тысячи записок к Всевышнему, заложенных в Стену Плача, расположенной в Старом Городе Иерусалима, пишет MIGnews.com.
Напомним, совсем скоро евреи всего мира будут отмечать Песах.
Стену Плача ежегодно посещают миллионы людей, которые пишут свои желания и оставляют их в древнейшей святыне. Они верят, что их молитвы будут услышаны.
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