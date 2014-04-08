Главный раввин России Берл Лазар: Евреи в Крыму получили свободу, которую ждали давно

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что в этом году евреи Крыма отмечают двойной праздник свободы - Песах и присоединение к России.

«Евреи в Крыму в конце концов получили ту свободу, которую ждали давно. Это не только свобода - и все. Это свобода и новые обязанности. Мы уверены, что Песах в этом году будет началом нового этапа в жизни евреев в Крыму, чтобы построить полноценную еврейскую общину», - заявил Б.Лазар.

Он сообщил, что в Крым прибыли российские раввины для организации там специальных трапез (седеров) к празднику Песах, который начнут отмечать вечером 14 апреля.

«Наши раввины уже там, они арендовали залы, привезли туда мацу и вино, все предметы, которые нужны для праздника. Евреи их встречали там с огромной радостью», - сообщил главный раввин.

Песах - восьмидневный праздник весны - начинается накануне 15-го дня месяца нисана по еврейскому лунному календарю. Он посвящается одному из главных событий библейской истории - исходу из Египта и освобождению еврейского народа от 400-летнего рабства.

Песах («прохождение мимо») получил такое название в память о том, как, согласно Пятикнижию, ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей. Только после смерти всех египетских первенцев фараон сдался и позволил евреям покинуть Египет.

Казнь первенцев - последнее из десяти описанных в Пятикнижии бедствий, которые обрушились на египтян за отказ фараона освободить порабощенных сынов Израилевых.

"Благовест-Инфо"