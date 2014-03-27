В США прошла научная конференция по истории иудаизма

В Пенсильванском университете прошла междисциплинарная научная конференция, посвященная истории богословской полемики в иудаизме, сообщается на официальном сайте универсистета.

На сегодняшний день среди большинства исследователей в области иудаики преобладает точка зрения, что полемика занимала центральное место в истории становления еврейской религиозной мысли и законотворчества.

Однако данный ученый консенсус очень часто препятствует решению многих вопросов, чем помогает в их исследовании. Прямолинейное применение термина «полемика» для характеристики ряда сочинений может оставлять невыясненными некоторые аспекты исследуемых текстов. Например, при анализе сочинений нередко рассматривают полемический характер произведения как нечестный способ аргументации, а это совсем не способствует объективному восприятию реальной позиции автора.

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