У главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана День рождения

Еврейская община Киева поздравляет с Днем Рождения главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана.

Рав Моше на протяжении долгих лет является лидером и душой нашей общины, и благодаря ему, мы становимся еще сплоченные, активнее и мудрее.

Мазл Тов, рав Моше! Мы желаем Вам успешной работы на благо еврейской общины нашего города, крепкого здоровья и большого счастья от Ваших детей и внуков!

Еврейская община Киева