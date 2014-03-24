У главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана День рождения

20:48, 24 марта 2014
Иудаизм
18
Главный раввин Киева

Еврейская община Киева поздравляет с Днем Рождения главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана. 

Рав Моше на протяжении долгих лет является лидером  и душой нашей общины, и благодаря ему, мы становимся еще сплоченные, активнее и мудрее. 

Мазл Тов, рав Моше! Мы желаем Вам успешной работы на благо еврейской общины нашего города, крепкого здоровья и большого счастья от Ваших детей и внуков!

Еврейская община Киева

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter