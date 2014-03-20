Раввины России и Украины призвали народы двух стран стремиться к миру и единству

Раввины России и Украины распространили послание, адресованное народам двух стран, в котором призвали их стремиться к миру и единству. Текст документа опубликовала пресс-служба главного раввина России Берла Лазара (ФЕОР - Федерация еврейских общин России), сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Newsru.

"Помните: мы всегда были вместе, даже когда нас разделяли границы. Наша история, наша судьба всегда была общей. Сейчас особенно важно сосредоточиться на том, что нас объединяет", – говорится в послании.

"Мы, раввины России и Украины, видим свой долг в том, чтобы в этот трудный час призвать все стороны, и прежде всего наших единоверцев, к миру и поискам взаимопонимания, - сказано в заявлении. - Мы понимаем, что есть политические проблемы, но верующие люди, особенно духовные лидеры и руководители общин, не должны вторгаться в сферу деятельности политиков. Нельзя забывать, что любое необдуманное слово может привести к опасным последствиям для многих людей".

"Сегодня, когда отовсюду поступают тревожные вести, мы должны быть вместе, молиться вместе, просить Господа о мире, о возвращении добрых отношений между государствами и народами", - подчеркивается в документе.

Вместе с Берлом Лазаром документ подписали раввины 48 городов России и Украины.