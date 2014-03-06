Обращение главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа к украинской власти

Мир и благословение!

В связи с тем, что в последние дни страна оказалась на грани войны, во избежание худшего, я обращаюсь к руководителям Украины с призывом сделать все возможное для сохранения мира и делать это с максимальной мудростью и осторожностью. Мы видим, что необдуманное действие или неосторожное слово легко превращается в бомбу, разрывающую единую страну на множество частей. Прошу вас – ищите возможности урегулировать конфликты мирным путем и не оставляйте ваших усилий по сохранению мира.

Прошу всех граждан Украины, независимо от их национальности и языка общения, крепить мир и единство в стране. В Талмуде написано, что дружбы не бывает без взаимной помощи и уступок. Сейчас как никогда мы должны быть внимательны и добросердечны по отношению к тем, кто говорит и мыслит иначе. Мы живем не в черно-белом мире и не можем вырезать из радуги ни один цвет. Мы сильны именно в нашем многообразии.

Я очень прошу раввинов Юга Украины, который в последнее время стал одной из наиболее горячих точек страны, помимо молитв усилить и социальную работу общин. И особое внимание нужно уделить находящимся неподалеку от вас тем, кто по долгу службы защищает мир в нашей стране. Ведь именно на них сейчас оказывается гигантское давление с разных сторон, поэтому поддержка граждан Украины нужна им как никогда.

Прошу раввинов, возглавляющих еврейские общины страны, и всех еврейских граждан Украины продолжать чтение Теѓилим (Псалмов) об установлении мира в Украине и произносить в синагогах следующую молитву:

Б-г наш и Б-г отцов наших, Б-г великий могучий и грозный, прошу Тебя: по великой милости Твоей верни порядок в мироздание – под властью справедливых и праведных правителей, не различающих по расам и национальностям.

Прошу Тебя, Б-г милосердный: укрепи в мудрости руководителей наших и благослови их действия по спасению нашей страны и наших соседей от войны и разрушений, не дай Б-г.

И да будут все их дела во благо человечества и во благо нашей страны.

И пусть ангелы благословения и удачи встречают их, и пусть в их и нашей жизни прекратится противостояние и война и наступит справедливый и благословенный мир. И скажем «Амэн»!