Главный раввин Украины Яков Дов Блайх: Мы опасаемся российских провокаций

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх, в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, заявил, что главную опасность для евреев Украины представляют не надуманные «украинские националисты», а реальные российские провокации

Об это сообщает сайт «Голос Америки». Раввин намерен встретиться в Киеве с госсекретарем США Джоном Керри и предложить ему провести саммит G7 в Киеве – чтобы таким образом США продемонстрировали свою солидарность с Украиной и с украинским народом.

«Мы ожидаем, что будут провокации. Мы ожидаем, что русские захотят оправдать свое вторжение в Украину. Они уже сейчас заявляют в СМИ, что бандеровцы бегают и нападают на синагоги – но ничего такого нет. Могут быть провокации — кто-то может переодеться украинским националистом и начать бить евреев. Я не побоюсь этого сравнения – так делали нацисты во время аншлюса Австрии”, — сказал Блайх американским журналистам.

По словам раввина, несмотря на усиленные заявления российских СМИ, антисемитских акций на Украине практически не наблюдается. Он напомнил, что в Крыму только после ввода российских войск был совершен первый акт антисемитского вандализма. Напомним, свастики и надписи «Смерть жидам» были обнаружены 28 февраля на двери и фасаде синагоги «Нер-Тамид» в Симферополе.

IzRus