Киевский музей Шолом-Алейхема 2 марта отпразднует 5-летие основания

В Киевском музее Шолом-Алейхема 2 марта по случаю 5-летия основания заведения состоится ряд культурных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, Киевский музей Шолом-Алейхема (филиал Музея истории города Киева) был открыт к 150-летию Шолом-Алейхема 2 марта 2009 года. Поэтому в этом году музей празднует первый юбилей.

По этому случаю 2 марта в 15.00 в музее состоится литературно-музыкальное представление «Перелистывая Шолом-Алейхема» хора «Фаргенигн» (в переводе с идиш – «Духовное наслаждение»). Коллектив недавно отпраздновал свое 25-летие. В программе: фрагменты из литературных произведений Шолом-Алейхема и песни на идише.

В 16.00 запланировано выступление дуэта «Свежий ветер» в составе Алины Бойко (гитара) и Александра Шевченко (скрипка).

В 16.30 в музее будет открыта выставка произведений живописи еврейской тематики из частных коллекций. Главное место в ней занимают работы известного киевского художника Матвея Вайсберга.

Гостей ожидают по адресу: ул. Красноармейская, 5, «Арена-Сити».