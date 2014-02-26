Заявление главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана
ШАЛОМ УВРАХА – МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!!!
Сегодня, когда Украина только начинает залечивать раны трагических событий, когда раненные еще находятся в госпиталях, когда еще не высохли слезы на глазах матерей, оплакивающих мужей, сыновей и дочерей, которые погибли в прошлые недели, - я призываю еврейскую общину Украины сплотиться и приложить максимум усилий, для того чтобы помочь всему Украинскому народу, выстоять в это нелегкое время, и как можно быстрее восстановить страну, сделав ее процветающей державой.
К сожалению, существуют силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки и желающие сеять различного рода провокации.
В последнее время некоторые зарубежные издания от моего имени или обо мне делали недостоверные, а иногда попросту ложные и открыто провокационные заявления относительно моих высказываний по поводу еврейской общины Украины, обстановки в Украины а также, порочащие мое имя.
Поэтому, я обращаюсь ко всем СМИ с просьбой не сеять панику, не спекулировать на произошедших и происходящих событиях в стране, и тем самым, не провоцировать своими не обдуманными статьями и высказываниями антисемитские настроения.
Мою официальную позицию можно узнать на сайте еврейской общины по адресу: http://sinagoga.kiev.ua/
Заявляю, что все мы – еврейская общины Украины - единое целое, и готовы внести свой вклад в развитие и процветание Украинского государства.
Мира и благополучия в наши дома,
Браха вэацлаха!!!
С благословением,
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман