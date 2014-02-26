Заявление главного раввина Киева и Украины Моше Реувена Асмана

ШАЛОМ УВРАХА – МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!!!

Сегодня, когда Украина только начинает залечивать раны трагических событий, когда раненные еще находятся в госпиталях, когда еще не высохли слезы на глазах матерей, оплакивающих мужей, сыновей и дочерей, которые погибли в прошлые недели, - я призываю еврейскую общину Украины сплотиться и приложить максимум усилий, для того чтобы помочь всему Украинскому народу, выстоять в это нелегкое время, и как можно быстрее восстановить страну, сделав ее процветающей державой.

К сожалению, существуют силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки и желающие сеять различного рода провокации.

В последнее время некоторые зарубежные издания от моего имени или обо мне делали недостоверные, а иногда попросту ложные и открыто провокационные заявления относительно моих высказываний по поводу еврейской общины Украины, обстановки в Украины а также, порочащие мое имя.

Поэтому, я обращаюсь ко всем СМИ с просьбой не сеять панику, не спекулировать на произошедших и происходящих событиях в стране, и тем самым, не провоцировать своими не обдуманными статьями и высказываниями антисемитские настроения.

Мою официальную позицию можно узнать на сайте еврейской общины по адресу: http://sinagoga.kiev.ua/

Заявляю, что все мы – еврейская общины Украины - единое целое, и готовы внести свой вклад в развитие и процветание Украинского государства.

Мира и благополучия в наши дома,

Браха вэацлаха!!!

С благословением,

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман