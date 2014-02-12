Министр по делам религий Израиля сможет отстранять раввинов от должности

В воскресенье, 9 февраля, комиссия министров по законодательству Израиля утвердила законодательное предложение о том, что министр по делам религий и его заместитель должны получать полномочия отстранять от занимаемых должностей нерадивых раввинов.

Речь идет о занимающих официальные государственные посты раввинах, которые не выполняют возложенные на них обязанности.

Законопроект был разработан заместителем министра по делам религий раввином Эли Бен-Даханом в сотрудничестве с главным ашкеназским раввином Израиля Давидом Лау. Ассоциация раввинов Израиля поддержала идею законопроекта.

Если это законодательное предложение будет принято Кнессетом, министр и заместитель министра получат полномочия вызывать раввинов на слушания в специальную комиссию и, в случае необходимости, отстранять их от занимаемых должностей.

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