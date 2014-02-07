Олимпийские соревнования в Сочи будут комментировать раввины

В день начала зимних Олимпийских игр в Сочи Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил о старте Еврейского олимпийского информационного канала. На своем сайте rjc.ru и страницах социальных сетей РЕК будет ежедневно, кроме субботы, публиковать оперативные мнения и комментарии, посвященные всему, что происходит на Олимпиаде в Сочи и вокруг нее, сообщает NEWSru.com.

Особенность проекта в том, что комментировать олимпийские события будут не только известные спортсмены, тренеры и спортивные журналисты, но и раввины, которые тоже будут следить за соревнованиями атлетов.

Первыми, кто поделится своими впечатлениями от Олимпиады, станут израильский чемпион по фигурному катанию Сергей Сахновский и главный раввин России Адольф Шаевич, отмечается в пресс-релизе РЕК.

Значительное внимание эксперты планируют уделять успехам спортсменов-евреев в национальных сборных России и других стран, а также выступлению олимпийской сборной Израиля. На Олимпиаде в Сочи за еврейское государство будут выступать пять спортсменов, четверо из которых русскоговорящие.