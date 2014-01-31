В Иерусалиме двум раввинам вручены «Президентские медали»

В четверг, 30 января, президент Израиля Шимон Перес вручил «Президентскую медаль» восьми лауреатам, удостоенным этой награды в нынешнем году, сообщает NEWSru.co.il.

В числе награжденных: основатель учебной сети «Мигдаль Ор» раввин Ицхак Давид Гроссман; основатель организации помощи больным «Эзра ле-Марпе» раввин Элимелех Фирер.

Медаль президента Израиля вручается частным лицам и организациям за вклад в израильское общество, в поддержание мира во всем мире, а также вклад в общественную и культурную жизнь Израиля и мира.

Кандидатуры лауреатов были утверждены президентом Израиля Шимоном Пересом, а также членами консультационного комитета, возглавляемого бывшим председателем Верховного суда Меиром Шамгаром.