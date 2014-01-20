Документы с Нюренбергского процесса, найденные на блошином рынке в Тель-Авиве, выставят в Берлине

Документы с Нюренбергского процесса, найденные случайно на блошином рынке в Тель-Авиве, будут выставлены в Центре ХАБАДа в Берлине перед Международным днем памяти жертв Холокоста.

Среди документов – протоколы заседаний трибунала, переводы на английский язык нацистских документов, в том числе стенограммы встречи по "еврейскому вопросу".

Предполагается, что обнаруженные документы являются частью коллекции Исаака Стоуна, возглавлявшего в 40-х годах прошлого столетия дипломатический департамент США и Немецкий документальный центр.

Как попали эти документы в Тель-Авив неизвестно, но эксперты отмечают ее большую коллекционную ценность.

После экспозиции в Берлине в Бейт ХАБАД, документы отправятся в Иерусалим, где будут проданы на аукционе.

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