У евреев Вроцлава вновь есть своя газета

После многолетнего перерыва Еврейская религиозная община во Вроцлаве возобновила выпуск своего бюллетеня. Он выходит раз в месяц. Название бюллетеня – «Chidusz» (Хидуш) на иврите значит «новость», сообщает Sinagoga.kiev.ua.

В январском номере можно прочитать о событиях последних недель, а также ознакомиться с планами общины на январь и февраль. Главной темой номера является вопрос перехода на иудаизм. В своих двух статьях раввин Тисон Гербергер разъясняет суть перехода и подробно рассказывает о том, как проходит процесс перехода на иудаизм. С этой темой связана статья раввина Т. Гербергера «Кого можно считать евреем?».

В номере опубликованы также материалы об истории еврейской общины Вроцлава, о кошерности веганских продуктов и о Марше Живых. «Хидуш» можно читать в электронном варианте.