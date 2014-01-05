Язык горских евреев созвучен с ивритом

Сайт горских евреев

Представляю вам небольшую коллекцию из лексикона горских евреев – слов, созвучных с ивритом, древнееврейским и арамейским. Можно долго спорить о происхождении этих слов – но оставим это резюмировать-спорить исключительно для другой аудитории. Слова, которые я собрала во второй словарь – «Язык горских евреев, созвучный с языком иврит – Зуһун ҹуһури ухшәш зәрәниһо ә зуһун Тиройи», – неиссякаемый родник народной речи – особые, уникальные слова языка горских евреев, они передаются из века в век, из поколения в поколение. Эти слова как бы говорят, просят за себя: «Исследуйте нас, найдите наше происхождение, нашу родословную, ведь мы прошли огромный путь, претерпев некоторые изменения (в окончаниях, в корнях слов, в чередовании гласных звуков, звонких и глухих согласных), мы пришли из Танаха, пройдя тысячелетия. Возможно, мы перешли из арамейского в арабский, из греческого в турецкий, из фарситского в язык горских евреев – ҹуһури-juhuri».

Сохранив наш родной язык, сохранив свои имена, а имена горских евреев почти все из Танаха, – мы сохранили себя как народ. Следы нашего горско-еврейского языка в истории и этнографии отслеживаются с древних времен; живя тысячелетиями в галуте (изгнание), мы сохранили самобытность своего языка, а вместе с ним и самобытность нашего народа.

Присутствие в языке горских евреев слов из языка иврит – следствие их древнееврейского происхождения, а такие слова в языке (ҹуһури) действительно содержатся, несмотря на произошедшую эволюцию, – это примечательный факт.

Действительно огромное количество слов религиозного происхождения, но столько же слов нерелигиозного (һ,овдо зәрә-авода зара, гәнһ,идим, гүһном, голут, мәнов, моринә).

К тому времени, когда наши предки оказались на Восточном Кавказе, древнееврейский язык уже давно и повсеместно был вытеснен в быту родственным ему арамейским. В Палестине переход евреев на арамейский язык произошел около II века до н.э., а в Вавилонии и в Иране – несколько раньше. И уже тогда древнееврейский стал языком богослужения и еврейской науки. Поэтому было бы правильнее искать в языке горских евреев слова не древнееврейского, а арамейского происхождения. Вероятно, влияние арамейского языка сказалось и на принятых у горских евреев правилах огласовки древнееврейских текстов. Эти правила довольно сильно отличаются от тех, что были выработаны в сефардской среде. Вследствие этого и древнееврейские имена горские евреи произносят на арамейский манер: Тәйло (Таиля), Йүсүф (Йосиф), Довро (Двора), Һ,әмонил (Эмануэль), Йәһ,әғү (Яков) и так далее.

В горско-еврейском языке много красивых слов, созвучных с ивритом. Например, слова пожеланий счастья, хорошей судьбы, удачи, а одно из самых прекрасных и возвышенных старинных слов: ә хубә моринә-мориа ғисмәт гәрдошит.

В словаре в основном присутствуют однокоренные слова из поседневного общения: һ,әйнә-айин (глаза), архалуғ-халук (халат), похожие по значению и произношению, одинаковые по смыслу и созвучные с ивритом слова (ағшан, бихри, нифри, порићмәнд, ħовур (товарищ), нийрә (пахталка) и др.). Есть часто употребляемые слова, созвучные и с ивритом, и с арабским (миробо, мәћәлә, кәйфо-ћалло, шүкүр, хийор, ләћүф, ћәбибу, ћайвон и др.), с арамейским, ассирийским, греческим, турецким, а также с азербайджанским (әвлад, мубарәк, мәркәз, әхири) и другими языками. В словаре также встречаются слова европейского происхождения.

Многие слова горско-еврейского языка созвучны со словами на иврите, в них происходит чередование гласных звуков – у, о, и – ғүдүш-кидуш, гинов-ганав. В некоторых словах, например: фил-пиль (слон), фүлфүл-пильпель (перец), гомбо истиут-гамба (болгарский перец), или в именах собственных, таких, как: Овроһом-Абраам, Истир-Исфир, происходит чередование глухих и звонких согласных – п-ф, в-б. В языке иногда встречаются старые слова: досов (ә дософ кт. – кайтагский диалект), означает отхожее место, которое обычно находилось в конце двора (ад һасоф – до конца). Слова, похожие по значению и написанию, например: доħар Мәһ,әз – ар Моаз, означает: большая скала, гора, а также мужское имя. В данном случае присутствует интересное совпадение в том, что в Красной Слободе (г. Куба) есть скала с одноименным названием Моаз (Боаз), значит, скала Моаз – доħар Мәһ,әз – ар Моаз. По рассказам старожилов, скала Моаз названа в честь одного из жителей этой местности. Или слово ħүр-думон, ħүрдумонлү – ненастный, хмурый, туманный, пасмурный – сами слова созвучны со словом Хермон, и все эти описания подходят к горе Хермон. Многие мои знакомые, зная, что я составляю словарь, спрашивают о значении некоторых слов и выражений, например, их интересует словосочетание: әзоһут ән Худо (теудат зеһут Һа-Шем) – это клятва, удостоверенная, благословленная, закрепленная Его именем – «клянусь Б-гом!», «клянусь именем Б-га!». Или похожее словосочетание: әз зохут ән Худо (бэ зхут Һа-Шем) – с благословением, с помощью самого Всевышнего или ради Него.

Организация «Джойнт Исраэль» – горских евреев (ҹуһур-ҹуһурһо-ҹуһут-ҹуда-йуда-йеуди) называет «йеудим һарарим». Йеудим – евреи, һарарим – горские или горные, если сравнивать их с горами, означает: стойкие, неприступные, гордые. Существует несколько версий аббревиатуры слов «горские евреи»: ҹу-һур (ҹу-ҹун – душа, һур-уро-ор – свет, значит – светлая душа), или ҹуһур – еврей, һур-уро-ор – свет, значит, еврей – это свет.

Израильтяне часто интересуются: «Почему ваш народ называют горскими евреями, разве вы все жили в горах?» Я отвечаю, что на самом деле все евреи мира – горские. Почему? – спросите вы. Да потому, что мы все с горы Синай, с которой связаны наши корни, наша история, жизнь, еврейская культура, да и Скрижали нашего Завета мы получили на горе Синай. Вы, конечно, подумаете, что всё, изложенное мной выше, – шутка, но в этом что-то есть. Ведь мы потомки одного из 12 колен. Все нынешние поколения евреев являются потомками колена Иеуды (Йовдо) и Беньямина (Бинйәми); потомки остальных колен были уведены в плен в 722 году до н.э. и до сих пор считаются потерянными.

Словарь «Язык горских евреев, созвучный с языком иврит – Зуһун ҹуһури ухшәш зәрәниһо ә зуһун Тиройи» написан на трех языках: на иврите, на языке горских евреев – juhuri выходцев из Азербайджана на основе кириллицы с переводом на русский язык. В начале текста указан алфавит горско-еврейского языка выходцев из Азербайджана, основанный на кириллице. Этот алфавит, созданный в 1939 году, считается неофициальным, он очень удобен, несмотря на то что его называют «партизанщиной», именно так охарактеризовал его профессор М. Занд. Официальным считается алфавит, основанный на латинской графике, созданный в 1929 году.

В фонетике гласных и согласных звуков алфавита горских евреев есть семь букв со специфическими особенностями: Ғ ғ; Һ һ; Һ, һ,; Ћ ħ; Ҹ ҹ; Ү ү; Әә, именно эти нужные буквы присутствуют в алфавите горско-еврейского языка выходцев из Азербайджана, основанном на кириллице.

Приведу несколько примеров из моего словаря «Язык горских евреев, созвучный с языком иврит»:

Авзар – авзар ив. (иврит) – деталь, часть;

Архалуғ – халук ив. традиционная, старинная, национальная верхняя одежда: нарядный женский халат из шелка канаус; мужской сюртук;

Андаза – андаса ив. 1. чертеж, выкройка; 2. мера измерения, мерка; 3. порог; 4. инженерное дело, схема, геометрия; 5. черта, грань, предел; 6. образец;

Һ,ағшан – акшан ив. настойчивый, упрямый;

Һ,илом – олям ив. весь мир, вселенная;

Һ,овун, һ,овункор – авон ив. грех, грешник;

Һ,они – ани ив. бедный, жалкий;

Һ,орил – арел ив. презренный, не еврей, необрезанный;

Һ,әдәт, адот кт. (кайтагский) – дат, адат ив.1. вероисповедание; 2. обычай, традиция; 3. Закон;

Һ,овдо зәрә – авода зара ив. запретное; 2. что-то от идола, идолопоклонническое; 3. кукла;

Һ,оси, һ,әсси кт., ғәс сохдә – коэс ив. нервный, гневный, издерганный; расстроенный человек;

Һ,офор – афар ив. 1. земляной, рыхлая земля; 2. прах;

Һ,әйнә – айн ив. анат. глаз, око, глазной хрусталик; см. чум;

Һ,әгрув – акрав ив. скорпион;

Һ,әдрә – итриот ив. кт. лапша, вермишель; см. гинәй;

Бәрзил – барзель ив. 1. железо, железный;

Бихри, бүхрәи, нихри – бэхор ив. первенец – первородный сын;

Бод – боц ив. болото, грязь; см. малад;

Бәнно – банай ив. строитель, строить;

Бәфолү, бәфо – бэфоал ив. 1. верность, доверие, преданность; доверенный, верный, надежный; 2. действительный, реальный;

Бәһәр – бээр ив. 1. плод дерева; 2. рождение, созревание плода; дары земли; 3. живительная влага; источник; возможно, колодец; часть первых плодов нового урожая, которая, по библейскому предписанию, должна была быть принесена в Иерусалимский Храм;

бәһәма – бэама кт. дб. ив. домашняя скотина, животное;

Бәшори, бошори – бэсора дб. ив. радостная весть, известие, поощрение, вознаграждение за радостную весть; поздравление; подарок; прост. магарыч; омбороку, муштулуғи, шәрмоку кт.

Бәди-һомони – бейд-һамон ив. фраз. массовая, народная беда;

Бәдиго – бдика (бдико, бәдигу) ив. 1.анализ, проверка после забоя напригодность животного к употреблению; 2.анализировать что то, обсуждать, обсуждение, проверка; 3. бәдигу-говорящий о ком-то плохое «за глаза»; ябеда; злопыхатель;

Гәнһ,идим – ган эден ив. рай, хорошая жизнь 1. райский сад; 2. прекрасная жизнь, по-райски;

Гинов – ганав ив. вор;

Голут – галут ив. смысловое значение слов: изгнание, рассеяние, скитание; чужбина;

Ғүдүш – кидуш ив. молитва, произносимая над бокалом вина, благодарственная молитва Всевышнему над бокалом вина, за дарование евреям «Субботы», молитва «Кидуш» совершается в синагогах, в субботний вечер и произносится перед трапезой; 2. «Кидуш» – благословение вина или виноградного сока; 3. виноградный сок из винограда или замоченного изюма;

Гүһном – гэйном ив. ад, невыносимая жизнь, условия, мучение; место в духовном мире, где находятся души умерших, которые прожили наполненную неисправленными проступками и бессмысленную жизнь;

Мәнов – ман ив. 1. манна небесная; сочный плод; 2. в перен. удовольствие;

Моринә, хубә Моринә – Мориа ив. одно из самых хороших, возвышенных слов и пожеланий удачи, счастья, хорошей судьбы. Горские евреи – ҹуһурһо, говорят слово и желают «Мориа» в память о Храмовай Горе. В языке горских евреев эти слова (Моринэ, хубә Моринә) – созвучны со словом Мориа – «Земля Мориа» – «Mount Moriah» (название Храмовой Горы). Храмовая Гора;

Оводу – авода ив. работа, труд, благоустройство, порядок;

Овом – абам ив. тупой, невежда, замкнутый, наивный, бестолковый, глупый;

Олмон – олмонә ив. вдовец, вдова;

Одом, одоми – адам ив. 1. человек; 2. Адам – первый человек, муж. имя.

Это всего несколько десятков не религиозных слов на начальные буквы – А и Б, и то не все, а во всем словаре «Язык горских евреев, созвучный с языком иврит», где сотня страниц, представьте себе сколько!..

Я надеюсь, что мой труд подтолкнет многих сподвижников, работающих над этой темой, к открытию других слов древнееврейского происхождения, созвучных с языком горских евреев juhuri, и придаст им силу и уверенность в дальнейших исследованиях. Исследуйте, изучайте, ищите, и вы найдете еще множество схожих и созвучных, потерянных и ассимилировавшихся слов.

Изучая иврит, я пришла к выводу, что практически многие слова языка горских евреев, а также многих языков мира, пришедших к нам из раннего Средневековья, имеют ивритское происхождение, но об этом расскажу в другой статье.

Фрида Юсуфова,

зампред Союза писателей горских евреев Израиля,

член Союза журналистов Израиля, от пресс-службы Союза писателей горских евреев Израиля