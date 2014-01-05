Израильским футболистам запретили игру в кипе

Израильская Ассоциация футбольных судей распространила директиву, согласно которой футболистам запрещено проводить игру в кипе (ермолке), а судьям предписано вносить в протокол игры имя футболиста, нарушившего этот запрет. В отношении нарушителей будут предприняты предусмотренные Федерацией дисциплинарные меры.

Генеральный директор Ассоциации Ярив Тефер разъяснил, что данная директива исходит не от него, а является общим правилом, введенным международной федерацией футбола (FIFA). "Так же, как запрещено футболисту играть в папахе или куфие, нельзя появляться на поле и в кипе. Таковы общие правила, не имеющие ничего общего с дискриминацией по религиозному признаку", – заявил Тефер. При этом он добавил, что в случае, если FIFA изменит инструкцию в отношении головных уборов игроков во время матча, Ассоциация издаст новую директиву.

Как и следовало ожидать, ряд игроков израильских клубов уже выразили свое возмущение новым правилом. Так, игрок "Маккаби Кабилио" (Яффо) Яир Коэн-Цедек заявил, что не намерен следовать "идиотской инструкции", и во время следующего матча выйдет на поле с кипой на голове. Более того, по его словам, все игроки команды и фанаты клуба в знак солидарности с ним также наденут кипы.

Скандал с кипами из футбольного постепенно перерастает в политический. Министр культуры и спорта Лимор Ливнат выразила возмущение в связи с новой инструкцией Ассоциации футбольных судей, назвав ее возмутительной и оскорбительной. "О чем думали в Ассоциации, когда принимали решение, что кипа на голове израильского игрока в Еврейском государстве является "нарушением правил", из-за которого футболиста отдадут под дисциплинарный суд?" - заявила Ливнат. Министр призвала руководителей Ассоциации футбольных судей "прислушаться к здравому смыслу" и отменить данное решение.

В том же духе высказался и депутат от партии "Еврейский дом", министр по делам пенсионеров Ури Орбах. По его словам, он чуть не умер от смеха, когда узнал о новой директиве для футболистов. "Мы не допустим, чтобы это случилось. Это – дискриминация по религиозному признаку. Директива улетит так же, как она и прилетела", – заявил он.

9tv.co.il

