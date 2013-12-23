Участники и гости Зимней Олимпиады в Сочи будут обеспечены кошерной пищей

Еврейские общины России организуют возможность кошерного питания на Олимпийских играх в Сочи. Об этом на состоявшейся в понедельник в Москве пресс-конференции сказал главный раввин России (Федерация еврейских общин России) Берл Лазар.

"Это будет непросто, так как в Сочи до сих пор не было кошерных ресторанов. Но вместе с тем мы видим, насколько это необходимо, и, чтобы достойно принять всех гостей Олимпиады разных национальностей, готовы это обеспечить", - приводит его слова ИТАР-ТАСС.

Сейчас представители разных религиозных конфессий завершили подготовку молитвенных помещений мировых религий в трех олимпийских деревнях в Сочи. В каждом из них будет пять отделений: исламское, индуистское, буддийское, иудейское, а также христианское с возможностью совершения молитв в разных помещениях для православных, католиков, и протестантов.

На вопросы посетителей храмов смогут ответить священнослужители и волонтеры, студенты-религиоведы и культурологи, они также будут раздавать специально изданные брошюры об истории разных религий и межрелигиозном диалоге в России, демонстрировать видеофильмы.

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