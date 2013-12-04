Неизвестные вандалы повредили большую праздничную ханукию в штате Юта США
17:49, 04 декабря 2013Иудаизм
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Три свечи на меноре были сломаны
Неизвестные вандалы повредили большую праздничную ханукию, установленную возле Центра ХАБАДа в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити, сообщает Sinagoga.kiev.ua.
Вчера утром члены еврейской общины обнаружили следы ночного погрома – три левые свечи на меноре были сломаны и брошены у входа в Центр ХАБАДа.
Раввин общины Бени Зиппел отметил, что на этом месте ханукия устанавливается 9-й год и впервые она подверглась антисемитской атаке.
Раввин Зиппел выразил надежду, что полиция сумеет найти преступников и доставить их в суд.
В Индиане полиция нашла на одном из заброшенных дворов украденную накануне большую ханукию еврейской общины ХАБАДа.
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