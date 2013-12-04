Неизвестные вандалы повредили большую праздничную ханукию в штате Юта США

Неизвестные вандалы повредили большую праздничную ханукию, установленную возле Центра ХАБАДа в столице штата Юта Солт-Лейк-Сити, сообщает Sinagoga.kiev.ua.

Вчера утром члены еврейской общины обнаружили следы ночного погрома – три левые свечи на меноре были сломаны и брошены у входа в Центр ХАБАДа.

Раввин общины Бени Зиппел отметил, что на этом месте ханукия устанавливается 9-й год и впервые она подверглась антисемитской атаке.

Раввин Зиппел выразил надежду, что полиция сумеет найти преступников и доставить их в суд.

В Индиане полиция нашла на одном из заброшенных дворов украденную накануне большую ханукию еврейской общины ХАБАДа.

Sinagoga.kiev.ua