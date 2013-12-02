В Киеве Главный раввин Украины и Президент ВЕК зажгли Главную Ханукию страны

1 декабря в центре Киева Главный раввин Украины Раввин Моше-Реувен Асман и Президент Всеукраинского еврейского конгресса, сопредседатель Европейского еврейского парламента Давид Рабинович зажгли пять ханукальных свечей на площади возле столичного Дворца спорта.

Шоу программа подготовленная Общиной была отменена.

Раввин Асман обратился со сцены к собравшимся:

«Сегодня не время петь и танцевать! Сегодня мы должны объединиться в молитве!».

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал всех молиться о мире и благополучии Украинского народа.

«Мы верим, что в дни праздника чудес – Хануки, наши молитвы будут услышаны», - сказал Моше Реувен Асман.

Sinagoga.kiev.ua