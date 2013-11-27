Сегодня вечером иудеи начинают отмечать Хануку

Сегодня вечером, 27 ноября, иудеи начинают отмечать Хануку – праздник огня, света, радости и веселья. Он длится 8 дней.

Главный ритуал – зажжение ханукальних свечей в честь чуда, которое произошло в Иерусалимском Храме после восстания Маккавеев в середине ІІ ст. до н.э.

На праздник Хануки едят все, что готовится на масле – деруны, пампушки с начинкой, сырные блины, сладкие яичные пампушки (манделах), хрусты.

Особенно радостен этот праздник для детей. Их учат быть щедрыми и справедливыми (цедака), с малых лет приучая отдавать часть своих сбережений на благотворительность. Потому на Хануку им специально дают деньги (хануке-гелт) для благотворительности.

РИСУ