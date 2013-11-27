Сегодня вечером иудеи начинают отмечать Хануку
19:27, 27 ноября 2013Иудаизм
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Праздник света, радости и веселья
Сегодня вечером, 27 ноября, иудеи начинают отмечать Хануку – праздник огня, света, радости и веселья. Он длится 8 дней.
Главный ритуал – зажжение ханукальних свечей в честь чуда, которое произошло в Иерусалимском Храме после восстания Маккавеев в середине ІІ ст. до н.э.
На праздник Хануки едят все, что готовится на масле – деруны, пампушки с начинкой, сырные блины, сладкие яичные пампушки (манделах), хрусты.
Особенно радостен этот праздник для детей. Их учат быть щедрыми и справедливыми (цедака), с малых лет приучая отдавать часть своих сбережений на благотворительность. Потому на Хануку им специально дают деньги (хануке-гелт) для благотворительности.
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