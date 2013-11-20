В Москве в Еврейский музей передали 2,5 тысячи книг из коллекции Шнеерсона

В Еврейский музей и центр толерантности в Москве из РГБ передали 2,5 тысячи книг библиотеки Шнеерсона. Об этом сообщает Лента ру.

По словам президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, полностью завершить процесс передачи книг из коллекции, собранной духовными лидерами любавичских хасидов, предполагается к весне 2014 года.

Борода рассказал, что для хранения книг в музее соблюдены стандарты Российской государственной библиотеки — в частности, созданы необходимые температурные условия, для чего куплено специальное оборудование. Сейчас специалисты занимаются описью и сканированием книг. По словам главы ФЕОР, после поступления в музей 4,5 тысячи книг экспертам предстоит проверить подлинность остальной части коллекции.

Идея размещения библиотеки Шнеерсона в Еврейском музее принадлежит Владимиру Путину, с заявлением на эту тему президент России выступил в феврале 2013 года. Глава государства тогда подчеркнул недопустимость передачи коллекции в США, где права на нее заявили представители религиозного движения «Хабад-Любавич». Последователи Йосефа Шнеерсона подали на российские власти в американский суд, и тот постановил взыскивать с РФ по 50 тысяч долларов за каждый день хранения библиотеки.

Движение «Хабад» начало борьбу за получение библиотеки Шнеерсона на рубеже 1980-х и 1990-х годов. Российская сторона, в свою очередь, заявляет, что законных наследников у Шнеерсона в США нет. В 2013 году министерство культуры подало иск к Библиотеке конгресса США с требованием вернуть в Россию семь томов из коллекции Шнеерсона, которые были в 1994 году переданы американцам по международному библиотечному абонементу.

В центре спора находится коллекция древнееврейской литературы, которая включает около 12 тысяч книг и 50 тысяч рукописей. Эту библиотеку лидеры любавичских хасидов собирали начиная с XVII века. Во время Первой мировой войны книги находились у шестого любавичского ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона. Часть книг и рукописей национализировала советская власть, другую часть Шнеерсон вывез в Ригу, а потом в Польшу. Там в годы Второй мировой войны книги захватили немцы, их вывезли в Германию, а потом Красная армия вернула их в Москву в качестве трофеев.